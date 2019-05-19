أوضح وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، في تصريح له قبيل إنطلاق جلسة مجلس الوزراء، أن التدبير رقم ٣ ليس هو ما يوقف الموازنة، مشيراً إلى أن بته محصور بالمجلس الأعلى للدفاع.
على صعيد متصل، لفت بو صعب إلى أن هناك أفكاراً في الورقة التي تقدم بها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يجب أن تدرس ويتم الأخذ بها فهي تدر واردات كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: ليس التدبير رقم 3 من يوقف الموازنة وبته محصور بالأعلى للدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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