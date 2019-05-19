نوفاك لا يستبعد حدوث نقص بسوق النفط العالمية بحال نمو الطلب في الصيف

لم يستبعد وزير الطاقة الروسي، ​ألكسندر نوفاك​ "حدوث نقص للنفط في السوق العالمية في الصيف المقبل على خلفية زيادة الطلب المحتملة"، مشيراً إلى أنه "ثمة احتمال لحدوث نقص في حال نمو الطلب مثلما حدث في السنوات الماضية فهو ينمو كالعادة مقارنة مع فصل الشتاء بمقدار مليوني برميل في اليوم، الأمر الذي سيتطلب يقظة كبيرة وسرعة الرد لمنع حدوث النقص".

وأشار نوفاك إلى أن "المخزونات العالمية من ​النفط​ حاليا أعلى بنحو 13 مليون برميل عن متوسط 5 سنوات"، موضحا أن "ثمة عوامل عدة أدت إلى هذه النتيجة، من بينها أرقام الطلب التي كانت أدنى من المتوقع"، مشيراً إلى أن "تحقيق التوازن في سوق النفط يرتبط إلى حد كبير بالطلب في النصف الثاني من العام، بالنظر إلى أن الطلب ينمو فير الصيف ليهبط في الشتاء، وبالتالي، فإن الطلب في الصيف هو الحاسم".