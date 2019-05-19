أفادت وزارة الخارجية الروسية بأنه "من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بنائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد معيتيق، ووزير الخارجية الليبي، محمد سيالة يوم الاثنين".
ويوم 4 نيسان، شن "الجيش الوطني الليبي" هجوما باتجاه طرابلس، مقر حكومة الوفاق، في تحرك برره حفتر بضرورة تحرير المدينة من المسلحين.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا: لافروف يلتقي نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية ووزير الخارجية غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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