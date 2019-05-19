خارجية روسيا: لافروف يلتقي نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية ووزير الخارجية غدا

أفادت ​وزارة الخارجية الروسية​ بأنه "من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، بنائب رئيس ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية، ​أحمد معيتيق​، ووزير الخارجية الليبي، محمد سيالة يوم الاثنين"​​​.

ويوم 4 نيسان، شن "​الجيش الوطني​ الليبي" هجوما باتجاه ​طرابلس​، مقر حكومة الوفاق، في تحرك برره حفتر بضرورة تحرير المدينة من المسلحين.