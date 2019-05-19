قائد عسكري ايراني: قواتنا البرية تحولت الى قوة هجومية متحركة

اكد قائد مقر القوة البرية للجيش الايراني في شمال غرب البلاد العميد علي حاجيلو ان "القوة البرية الايرانية تحولت من الحالة التقليدية الى قوة هجومية متحركة"، مشيراً إلى أن "القوة البرية للجيش قد تحولت من الهيكلية التقليدية والقديمة الى قوة هجومية متحركة ذات قوات خاصة وتدخل سريع وهجوم جوي وآلية هجومية ومدرعة".

واشار الى "عجز الاعداء امام ​القوات المسلحة​ الايرانية بكوادرها الايمانية والعقيدية، مما حدا بهم للجوء الى الحرب النفسية والحرب الاستخبارية في الاجواء الافتراضية"، مؤكداً أن "​الاسلحة​ المستخدمة الان في القوات المسلحة هي نتاج لجهود العلماء والخبراء في البلاد"، مضيفاً: "ان المعرفة العسكرية الايرانية هي مزيج من المبادئ الدينية والامكانيات العلمية والعسكرية الداخلية وهو ما ادى الى عجز الاعداء في مواجهتها".