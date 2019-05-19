قائد بالحرس الثوري: شعوب العالم سترى قريبا انهيار اميركا واوروبا

أكد نائب قائد فيلق الامام الصادق عليه السلام، التابع لحرس ​الثورة الاسلامية​ ال​ايران​ية، بمحافظة بوشهر العقيد عبد الرضا دشتي ان "شعوب ​العالم​ سترى قريبا انهيار ​اميركا​ و​اوروبا​ قريبا"، مشيراً إلى أن "اميركا اليوم تكبدت هزيمة كبرى امام ايران الاسلامية، لافتا الى ان صحوة الشعوب الاسلامية اليوم مستلهمة من مقاومة الشعب الايراني، وان هذا الفكر الثوري تمكن من التصدي جيدا للعدو".

وبيّن ان "الورقة الاخيرة ل​أميركا​ لهزيمة الشعب الايراني تتمثل في الورقة الاقتصادية"، مضيفا: "ان الشعب الايراني ومن خلال مقاومته سينتصر كذلك في هذه الحرب، وسيخرج من هذه الحرب مرفوع الرأس فيما سيلحق الدمار بهذا الشيطان الاكبر"، موضحاً أن "اميركا والقوى الشيطانية آيلة الى الافول، وقد بدأت مؤشرات هذا الافول بكل وضوح"، مشيرا الى ان "شعوب العالم سترى قريبا انهيار اميركا واوروبا".