رضائي: لايوجد بلد يتمتع بالامن مثل ايران في العالم

اعلن قائد حرس الحدود للجمهورية الاسلامية ال​ايران​ية العميد ​قاسم رضائي​ انه "لايوجد بلد يتمتع بالامن مثل ايران في ​العالم​"، مشيراً إلى ان "ايران تتمتع بالامن الكامل والراسخ فيما تشهد المنطقة اوضاعا متوترة". وأشار إلى أن "التهديدات الراهنة على حدود ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية ومصدرها جميعا ​اميركا​ هي تهديدات فريده ، وان هذا الامن الفريد في ظل هذه الاوضاع المتوترة بالمنطقة دليل على اقتدار وعظمة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية"، لافتاً إلى أن "حدود ايران الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية تشهد امنا كاملا اليوم وبالطبع هناك مشاكل مثل التهريب والتردد غير المشروع و​التجسس​ قائمة ويتم التصدي لجميعها بقوة".

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