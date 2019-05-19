الحدث: المنطقة الني أطلق منها الصاروخ في بغداد خاضعة لنفوذ الحشد الشعبي

أفادت قناة "الحدث" الى أن "المنطقة الني أطلق منها الصاروخ في ​بغداد​ خاضعة لنفوذ ​الحشد الشعبي​"، مشيرةً الى ان "​الأمن​ العراقي لم يتهم أي جهة بإطلاق الصاروخ".

وكانت أفادت معلومات صحفية بـ"سقوط قذيفة قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد".

كما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بـ"سماع دوي انفجار في بالقرب من المنطقة الخضراء التي تضم مبان حكومية وسفارات، وسط العاصمة العراقية بغداد".

وأشارت المعلومات الى أنه "هناك أنباء عن سقوط صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء"، لافتةً الى أنه "يسمع صافرات انذار في محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء".

وثم قامت قوى الامن العراقية بإغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد وقامت بعملية تمشيط للمنطقة.