أنصار الله: عملية "أرامكو" كانت تدشينا لعمليات قادمة ضد 300 هدف عسكري وحيوي

لفتت حركة "أنصار الله" إلى أن "عملية "أرامكو" كانت تدشينا لعمليات قادمة ضد 300 هدف عسكري وحيوي"، مشيرةً إلى أن "بنك الأهداف يشمل منشآت عسكرية وحيوية وقواعد عسكرية على امتداد جغرافيا ​السعودية​ و​الإمارات​".

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن السعودية قد أعلن، الثلاثاء، أنه جرى استهداف لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة "أرامكو" بمحافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض، في هجوم.