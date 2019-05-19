وقد يتطلب الاقتراح فرض تدريب منتظم على استخدام الأسلحة النارية، والإعفاءات الخاصة لحيازة بعض الأسلحة شبه الآلية، والترقيم التسلسلي للأجزاء الرئيسية من بعض الأسلحة للمساعدة في تعقبها.
ويقول المؤيدون، ومن بينهم البرلمان السويسري والسلطة التنفيذية، إن الإجراءات المماثلة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي بعد هجمات متطرفة دامية في فرنسا "ضرورية" لضمان استمرار العلاقات الاقتصادية وتعاون أجهزة الشرطة القوي مع شركاء سويسرا في منطقة شنغن.
وتقع سويسرا في منطقة شنغن، لكنها ليست دولة عضو بالاتحاد الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "هجمات فرنسا".. استفتاء على حيازة السلاح بسويسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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