بعد "هجمات فرنسا".. استفتاء على حيازة السلاح بسويسرا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty يدلي الناخبون السويسريون بأصواتهم في استفتاء حيازة السلاح

وقد يتطلب الاقتراح فرض تدريب منتظم على استخدام الأسلحة النارية، والإعفاءات الخاصة لحيازة بعض الأسلحة شبه الآلية، والترقيم التسلسلي للأجزاء الرئيسية من بعض الأسلحة للمساعدة في تعقبها.

ويقول المؤيدون، ومن بينهم البرلمان السويسري والسلطة التنفيذية، إن الإجراءات المماثلة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي بعد هجمات متطرفة دامية في فرنسا "ضرورية" لضمان استمرار العلاقات الاقتصادية وتعاون أجهزة الشرطة القوي مع شركاء سويسرا في منطقة شنغن.

وتقع سويسرا في منطقة شنغن، لكنها ليست دولة عضو بالاتحاد الأوروبي.