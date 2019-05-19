الفنانة العالمية “مادونا” ترفع العلم الفلسطيني في عرض لها في قلب إسرائيل-صور

رفعت النجمة الأمريكية “مادونا” علم فلسطين أثناء عرضها، في مسابقة الأغنية الأوربية “يوروفيجين”، التي أقيمت، أمس السبت، في تل أبيب في إسرائيل.

وظهر أثناء غناء مادونا لأغنيتها “مستقبل” مع مغني الراب الأمريكي “كويفو”، راقصة، وعلى ظهرها علم فلسطين، إلى جانب راقص على ظهره علم إسرائيل في دعوة لسيادة السلام.

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وخلفت خطوة “مادونا” الجدل في إسرائيل إلى درجة دفعت وزيرة الثقافة هناك، “ميري ريغيف” إلى التعبير عن رفضها لرفع علم فلسطين في تل أبيب.

وأكدت الجهة المنظمة للحفل، وهي اتحاد الإذاعات الأوربية، وهيأة البث الإسرائيلية “كان”، أن رفع علم فلسطين لم يكن جزءا من البروفات، التي شاركت فيها “مادونا”.

وعبرت “مادونا” سابقا عن موقفها من القضية الفلسطينية، إذ إنها تأمل للوصول إلى “مسار جديد نحو السلام”، مضيفة: “قلبي ينفطر كلما أسمع عن الأرواح البريئة، التي تزهق في هذه المنطقة، والعنف المستمر، الذي عادة ما يُرتكب بما يناسب الأهداف السياسية لمن يستفيدون من هذا الصراع القديم”.