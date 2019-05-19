ضحايا “الصهد”.. غرق طفل كان يسبح في وادي أم الربيع 

حالات الغرق في جهة بني ملال خنيفرة لاتزال مستمرة، إذ غرق، عصر اليوم الأحد، شاب في وادي أم الربيع، في جماعة أولاد امراح إقليم الفقيه بن صالح .

وأفادت مصادر “اليوم 24” أن شابا، يبلغ من العمر 13 سنة، غرق، قبل قليل، في وادي أم الربيع، بعدما كان يسبح رفقة مجموعة من أصدقائه، في منطقة معروفة باسم “لاشيت”.

وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع درجات الحرارة، يدفع شباب المنطقة إلى ارتياد هذه الأماكن، ما يجعل نسبة حالات الغرق في ارتفاع دائم في ظل غياب بديل كمسابح عمومية.

وفور علمها بالخبر، حلت عناصر الوقاية المدنية في مكان الحادث رفقة مجموعة الغواصين لانتشال جثة الهالك.

وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة تعرف في هذه الفترة من كل سنة ارتفاع نسبة حلات الغرق، خصوصا في صفوف الأطفال، وكان آخرها الطفلة رباب، ذات 5 سنوات، التي غرقت في أولاد عياد.