جماهير الجيش الملكي تنقل احتجاجها لمركز المعمورة

حل مجموعة من مناصري نادي الجيش الملكي، أمس السبت، بمركز المعمورة الخاصة بتداريب النادي، لنقل احتجاجاتهم إلى المسؤولين، بسبب الأوضاع التي يمر منها الفريق والنتائج السيئة التي لاحقته طيلة المواسم الأخيرة.

وحرص مساندو “العساكر” على توثيق زيارتهم إلى مركز المعمور عبر مقاطع “فيديو” تم بثها على الصفحات الخاصة بالجماهير، وهي المرة الأولى التي ينقل فيه المناصرون احتجاجاتهم إلى داخل المركز، بعد أن اكتفوا سابقاً بوقفات للتنديد بالأوضاع التي يمر منها الزعيم.

وبالرغم من الانفصال عن 3 مدربين بالفترة الأخيرة، إلا أن النتائج لازالت تخاصم رفاق مهدي برحمة، إذ يصارع الجيش الملكي رفقة أندية اخر الترتيب، للانفلات من النزول للقسم الوطني الثاني، وذلك على بعد جولتين فقط من إسدال الستار رسمياً على المنافسات الكروية.