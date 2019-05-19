العثور على جثة رجل بمقبرة ضواحي الدار البيضاء

علم “اليوم24” أن مجموعة من الشباب عثروا على جثة رجل، في عقده الرابع بمقبرة سيدي محمد بنعبد القادر، بجماعة سيدي موسى بنعلي، ضواحي الدار البيضاء، بعد زوال يوم الأحد.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن جثة الهالك تم العثور عليها، من لدن أعضاء جمعية شباب “سيدي موسى بن علي”، خلال حملة نظافة كانوا يقومون بها بالمقبرة هذا الصباح.

وأفادت المصادر ذاتها، أن السلطات المعنية حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا حول الموضوع.