الجامعة العربية تطالب ألمانيا بالعدول عن إدانة حركة مقاطعة إسرائيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالبت الجامعة العربية، اليوم الأحد، البرلمان الألماني بالتراجع عن قراره باعتبار حركة مقاطعة إسرائيل "بي دي إس"، معادية للسامية وحظر نشاطها وفعالياتها، معتبرة القرار "خطوة مؤسفة وغير مبررة".

وصرّح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي "في خطوة مؤسفة، وغير مبررة، صوّت البرلمان الألماني على هذا القرار الأمر الذي يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي".

ووجه أبو علي، في بيان، دعوة للبرلمان الألماني إلى "التراجع عن هذه الخطوة غير الصائبة، ودعم حق الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال وممارسة حق تقرير مصيره الذي نالته كل شعوب الأرض".

وقد أدان البرلمان الألماني، أول أمس الجمعة، حركة مقاطعة إسرائيل ووصفها بأنها "معادية للسامية" وقال إن "تحركاتها تذكّر بالحملة النازية ضد اليهود".

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وتأتي هذه الإدانة فيما واجهت إسرائيل حملة نادت بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" التي جرت في تل أبيب، أمس السبت. وتقود هذه الحملة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بسبب ما تقول إنه ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الفلسطينيين بشكل سافر.

وقد شاركت المستشارة أنغيلا ميركل في طرح مسودة القرار، وهي من ائتلاف يمين الوسط، الذي يضم الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، وشريك الائتلاف الحزب الاشتراكي الديموقراطي، إضافة إلى الحزب الليبرالي وحزب الخضر.

وقد تعهد النواب الألمان على رفض أي دعم مالي لحركة المقاطعة، وعدم السماح للحركة أو شركائها باستضافة أي فعاليات في حرم البرلمان.

ويذكر أن حركة المقاطعة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل اقتصاديًا وثقافيًا وحتى جامعيا، وتنادي خصوصًا بمقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.