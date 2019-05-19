هل تبرع كريستيانو بالفعل لإفطار الصائمين في غزة؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ترددت في الأيام الأخيرة تقارير مفادها بأن نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، تبرع بمبلغ 1.5 مليون يورو من أجل إفطار الصائمين في قطاع غزة.

وبحسب ما ذكرته التقارير، فإن النجم البرتغالي خصص المبلغ لينفق على موائد إفطار في رمضان للصائمين في غزة.

وفي نفس السياق، علمنا من مصادر مؤكدة بأن التقارير عارية عن الصحة، في الوقت الذي لم يرد فيه أي تأكيد من اللاعب نفسه أو من أي جهة أخرى ذات صلة.

وفي الوقت ذاته، لم يطلق اللاعب كريستيانو رونالدو أي تصريح رسمي بهذا الخصوص، ما أبقى التقارير السابقة رهن الشكوك.