انفجار جراء سقوط قذيفة قرب السفارة الأميركية في بغداد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشارت تقارير صحافية إلى وقوع انفجار جراء سقوط قذيفة قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، بالعاصمة العراقية، بغداد، مساء اليوم، الأحد.
وذكر شهود أنهم سمعوا دوي انفجار في وسط بغداد، مساء الأحد، فيما لم يتضح بعد سببه وموقعه. ولم يصدر حتى الآن تعليق من المسؤولين العراقيين.
وقال مصدران دبلوماسيان مقرهما في بغداد إنهما سمعا الانفجار على مقربة من المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، في العاصمة العراقية، والتي تضم مقر الحكومة والسفارات الأجنبية.
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