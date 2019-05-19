برشلونة يختتم الموسم بالتعادل أمام إيبار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أنهى فريق برشلونة موسمه في الدوري بالتعادل أمام إيبار بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وسجل هدفا برشلونة اللاعب ليونيل ميسي، وفي المقابل أحرز هدفي إيبار كل من اللاعبين مارك كوكورييا وبابلو دي بلاسيس.

وبهذا التعادل رفع بطل الدوري الإسباني رصيده من النقاط إلى 87 نقطة، في حين أصبح برصيد إيبار 47 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر.

مجريات المباراة:

لعب الفريقان بخطة واحدة 4-4-2 إلا أن الأفضلية والخطورة كانت لإيبار الذي هدد مرمى ياسبر سيليسن حارس برشلونة بأكثر من محاولة لرأسي الحربة تشارليز وسيرجي إينريش.

أما الفريق الكاتالوني، فافتقد الحماس اللازم، وغاب التفاهم بين الثنائي الهجومي ميسي ومالكوم مع رباعي الوسط راكيتيتش وبوسكيتس وفيدال وسيرجي روبيرتو.

واكتفى بتهديد المرمى بركلة حرة لميسي بجوار القائم الأيسر ثم تسديدة أخرى طائشة لبوسكيتس الذي حاول استغلال خروج حارس إيبار، ماركو ديمتروفيتش.

واستغل إيبار حالة التراخي التي بدا عليها فريق البارسا، وهز شباكه بهدف سجله كوكورييا بعد تمريرة من المزعج سيرجي إينريش.

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وانتفض لاعبو برشلونة بعدما استشعروا الحرج، ونجح ميسي في تسجيل هدفين خلال أقل من دقيقتين، حيث اخترق دفاع إيبار بتمريرة ساحرة من فيدال، ليراوغ الحارس ويسدد في الشباك.

بعدها فكك راكيتيتش دفاع إيبار بتمريرة طولية لينفرد ميسي ويضع الكرة ببراعة في الشباك.

ولم يحافظ الفريق الكاتالوني على تفوقه، بل ترك الفرصة لمنافسه للعودة مجددًا إلى أجواء اللقاء، حيث أخطأ ياسبر سيليسن في الخروج لإبعاد الكرة برأسه ليقابلها دي بلاسيس بتسديدة مباشرة في المرمى الخالي، مسجلًا التعادل في وقت مثالي.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بتبديله الأول حيث شارك موسى واجو مكان نيلسون سيميدو الذي لم يقدم أي بصمة، وغادر متأثرًا بآلام الإصابة.

وواصل إيبار تهديده للمرمى بمحاولتين لسيرجي إينريش تصدى لهما ياسبر سيليسن بثبات، قبل أن يتم استبداله بعد مرور 66 دقيقة بنزول كيكي بدلًا منه، بينما شارك كارليس ألينيا مكان بوسكيتس في صفوف البارسا.

ولم يشكل برشلونة خطورة ملموسة على مرمى منافسه باستثناء فرصة أضاعها مالكوم برعونة، بعدها غادر الملعب، ليشارك مكانه اللاعب الصاعد كارليس بيريز.

وتبادل الفريقان إضاعة الفرص السهلة، حيث أطاح كوكورييا بالكرة فوق العارضة، وتكرر السيناريو مع ميسي بعد تمريرة من أرتورو فيدال ثم الشاب كارليس بيريز.

بينما كاد أن يخطف أوريلانا هدف الفوز لأصحاب الأرض، بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.