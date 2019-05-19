ريال مدريد ينهي الموسم بخسارة ثقيلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق ريال مدريد مباراته الخارجية أمام ريال بيتيس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ38 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا ريال بيتيس كل من اللاعبين لورينزو مورن وخيسي رودريغيز.

وبهذا الفوز رفع ريال بيتيس رصيده من النقاط إلى 50 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

أول تهديد في المباراة كان من الضيوف، حيث حصل غواردادو على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، وأرسلها عرضية إلى زميله لو سيلسو الذي سدد بالرأس، لكن الحارس كيلور نافاس أمسك بالكرة بسهولة في الدقيقة 17.

وعلى الجانب الآخر، حاول مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد، تهديد مرمى ريال بيتيس، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى المرمى، في الدقيقة 23.

وبعد الضغط المستمر من ريال بيتيس في أول نصف ساعة من المباراة، نجح ريال مدريد في السيطرة على الكرة، وإجبار لاعبي الضيوف على الدفاع في ملعبهم.

وكاد كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 33، حيث استقبل كرة في منطقة الجزاء بخطأ فادح من دفاع ريال بيتيس لكن تسديدته اصطدمت بالقائم.

Advertisements

وتألق نافاس، بالتصدي لتسديدة خطيرة من لو سيلسو لاعب ريال بيتيس، الذي استغل تقدم الكوستاريكي عن مرماه، حيث حولها إلى ركنية في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، تألق باو لوبيز حارس مرمى ريال بيتيس، في التصدي لمحاولة من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، والذي نجح في مراوغة الدفاع بمجهود فردي في الدقيقة 56.

وعلى عكس سير المباراة، نجح لورينزو مورن في تسجيل الهدف الأول لريال بيتيس في الدقيقة 61، حيث استقبل كرة عرضية من الجانب الأيسر من زميله غواردادو، أسكنها على يسار الحارس كيلور نافاس.

ودفع زيدان بماركو أسينسيو بدلا من إبراهيم دياز، ثم إيسكو بدلا من فالفيردي، وأخيرًا فاسكيز بدلا من بنزيمة.

وكاد لو سيلسو مهاجم ريال بيتيس أن يُسجل الهدف الثاني، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن نافاس تصدى لها ببراعة وحولها إلى ركنية في الدقيقة 67.

ونجح البديل خيسي رودريغيز لاعب ريال بيتيس في تسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 75، بسيناريو مشابه للهدف الأول، حيث توغل فيربو على الجبهة اليسرى، وأرسل عرضية أمام خيسي الذي سدد في الشباك.

وفشل لاعبو الميرنغي في تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليُنهي الملكي موسمه الكارثي بهزيمة جديدة.