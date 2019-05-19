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سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

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خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 08:54 مساءً - أفادت مصادر محلية عراقية، مساء اليوم الأحد، بسقوط صاروخ قرب مقر السفارة الأمريكية لدى بغداد.

وأكد بيان للجيش العراقي سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد دون وقوع إصابات.

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وتحدثت المصادر عن استنفار قوات الأمن العراقية قرب المنطقة الخضراء، التي تحتضن مقرات الأجهزة الحكومية وسفارات الدول الأجنبية، بعد حادث سقوط الصاروخ، حيث بدأت بتفتيش جميع الأحياء القريبة من الموقع. 

 

يتبع..

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