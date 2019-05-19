شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الأمن العراقي يغلق المنطقة الخضراء بعد هجوم استهدف السفارة الأمريكية والان مع التفاصيل

أغلقت قوات الأمن العراقية المنطقة الخضراء بعد هجوم صاروخي استهدف السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد. وهزت انفجارات عنيفة العاصمة بغداد اليوم الأحد، أيار 19، 2019. وقالت مصادر إعلامية إن الانفجارات وقعت في المنطقة الخضراء وسط العاصمة. Advertisements وأوضحت المصادر أن الانفجارات ناجمة عن قذائف صاروخية سقطت على مقربة من السفارة الأمريكية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وكانت الولايات المتحدة طلبت من مواطنيها مغادرة العراق في ظل تصاعد التوتر بينها وبين إيران.

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