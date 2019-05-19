شكرا لقرائتكم خبر عن عبدون يناقش التقارير التقييمية لإدارات رياض الاطفال بحضرموت والان مع التفاصيل

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بمحافظة حضرموت الاستاذ جمال سالم عبدون، بان قطاع رياض الاطفال خطا خطوات كبيرة ومشرفة في تطوير البنية التحتية للرياض على مستوى مديريات المحافظة بفضل الاهتمام والعناية الكريمة من قبل راعي التربية الاول محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

وقال الوكيل عبدون، إن الحقل التربوي والتعليمي أصبح اليوم شاهداً على تحقيق المنجزات الواقعية التي تضاهي التعليم في البلدان المتقدمة وفقا لرؤية القيادة نحو الرقي والنهوض بواقع نوعية التعليم في حضرموت .

ثجاء ذلك لدى ترؤسه اليوم الاحد 19 مايو، 2019 لقاءً موسعاً بقيادات الادارات المدرسية لرياض الاطفال بالمديريات بحضور قيادات العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات والذي تم فيه مناقشة التقارير التقييمية لإدارات رياض الاطفال بالمحافظة للعام الدراسي 2018/2019 .

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ولفت الوكيل عبدون، إلى أن التطور الذي شهدته الرياض خلال العامين من توسع في البنية التحتية على مستوى المديريات خاصة النائية والتي وصل عددها الى ثمانية عشرة والتفرد والتميز في إصدار منهج موحد للمقرر الدراسي للكتاب للرياض بعد تجربته وتطبيقه لمدة ثلاث سنوات من قبل كوادر المكتب بالمحافظة.

واشار الوكيل عبدون الى ان قيادة مكتب الوزارة أعطى أهمية كبيرة لهذا الجانب كونه اللبنة الاساسية في تهيئة الطفل بعد التحاقه بالرياض وتخرجه منها في مساعدة المدرسة من حيث تعزيز السلوكيات الايجابية لدى الاطفال .

وعبر عبدون عن ارتياح قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة لما شهدته الرياض خلال العام الدراسي المنصرم من تنفيذ الخطة والتوسع في افتتاح رياض جديدة في منطقتي العليب والغيل بمديرية غيل بن يمين وقبل ذلك كانت في مديرية حجر وحاليا يتم الانتهاء واستكمال العمل في رياض الاطفال بعدد من مديريات المحافظة .

ولفت الوكيل جمال عبدون إلى أن قطاع رياض الاطفال بتربية حضرموت الساحل ان توافرت فيه جميع العوامل والوسائل الممكنة لنجاح العملية التربوية والتعليمية خلال العامين الماضيين في استقطاب مربيات متخصصات وتغطية الكادر التدريسي من حيث التعاقد مع اصحاب المؤهلات وذوي الكفاءة العلمية من بنات المديريات وانخراطهن في البرنامج التدريبي، اضافة إلى توفير حافلات نقل لجميع الرياض وغيرها من الاحتياجات الضرورية ووقفا للإمكانيات المتاحة لقيادة مكتب الوزارة .