واضاف المكتب، أن "المجتمعين اكدوا أن التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير يبعث القلق لدى جميع دول المنطقة ويهدد أمنها واستقرارها"، لافتا الى ان "الحكيم رحب في هذا الجانب ببعض التصريحات الأخيرة التي تشير إلى حرص الطرفين على تخفيف حدة الصراع".
وتابع المكتب، ان "رئيس تيار الحكمة دعا إلى أن يكون ذلك مقدمة للوصول إلى حلول مناسبة وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب وسياسات الحصار".
ونقل المكتب عن الحكيم قوله، إن "للعراق علاقات وثيقة مع الطرفين تمكنه من أن يؤدي دور الوسيط لتقريب وجهات النظر وإنهاء حالة التوتر، كما أكدنا أن أمن البعثات الدبلوماسية في العراق من مسؤولية الدولة العراقية وفي المقابل فإن على هذه البعثات أن ترسل رسائل إيجابية عن الوضع السياسي والأمني في العراق بعد أن وصل إلى مراحل متقدمة تزول أمامها كل الأسباب الموجبة لمغادرة موظفي أو رعايا هذه البعثات للأرض العراقية".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم لمسؤول امريكي: بامكان العراق لعب دور الوسيط لانهاء التوتر بين طهران وواشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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