وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم العثور على منصة صواريخ قرب الجامعة التكنولوجية وسط بغداد".
وكان مصدر في الشرطة افاد، اليوم الاحد، بان انفجارا وقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء في بغداد.
وكان مصدر في الشرطة افاد، اليوم الاحد، بان انفجارا وقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء في بغداد.
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