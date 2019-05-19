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انطلاق تظاهرة لاتباع التيار الصدري في ساحة التحرير وسط بغداد

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن المئات من اتباع التيار الصدري تظاهروا، اليوم، في ساحة التحرير بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد"، مضيفا ان "المتظاهرين دعوا الى مقاطعة الفاسدين وفضحهم".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم قطع نصف ساحة التحرير للمتظاهرين والنصف الاخر لمرور العجلات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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