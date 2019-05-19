وفاة رياضية عراقية إثر مرض العضال

رياضة 2019-05-19 | 20:10 1,320 مشاهدة سيطرت حالة من الحزن على الشارع الرياضي، بوفاة لاعبة الكرة الطائرة العراقية، سرى زهير بهنام، اثر مرض العضال، عن عمر ناهز الـ28 عاماً. بهنام من اهالي بلدة بخديدا قره قوش في سهل نينوى، اضطرت ان تترك الرياضة بعد احداث داعش و احتلالها لمدينتها الموصل. ومثلت سرى زهير اندية قرقوش لكرة الطائرة و شاركت في بطولة القاهرة 2009 و مثلت نادي بغداد حتى عام 2014.





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