القوات الامنية تبدأ بتفتيش جميع المناطق القريبة من الخضراء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية بدأت بتفتيش جميع المناطق القريبة من الخضراء وتحديدا الصالحية والجمهورية ومحمد القاسم ولم يتم العثور على اي شيء".

وكان مصدر في الشرطة افاد، اليوم الاحد، بان انفجارا وقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

