وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية بدأت بتفتيش جميع المناطق القريبة من الخضراء وتحديدا الصالحية والجمهورية ومحمد القاسم ولم يتم العثور على اي شيء".
وكان مصدر في الشرطة افاد، اليوم الاحد، بان انفجارا وقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
وكان مصدر في الشرطة افاد، اليوم الاحد، بان انفجارا وقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الامنية تبدأ بتفتيش جميع المناطق القريبة من الخضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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