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القوات الامنية تبدأ بتفتيش جميع المناطق القريبة من الخضراء

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية بدأت بتفتيش جميع المناطق القريبة من الخضراء وتحديدا الصالحية والجمهورية ومحمد القاسم ولم يتم العثور على اي شيء".

وكان مصدر في الشرطة افاد، اليوم الاحد، بان انفجارا وقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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