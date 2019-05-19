وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "حسب النداءات الواردة فإنه سمع دوي انفجار داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الامنية تجري عملية تفتيش داخل المنطقة المذكورة ولغاية الان لم يتم العثور على اي شيء".



وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم الأحد، بانطلاق صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء وسط بغداد.