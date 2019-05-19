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2019-05-19 | 19:37
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واوضح ان "الاكاديمية ستشهد اقامة ورشة عمل (سمنار) يحضرها عدد من النجوم العالميين للعبة من اجل تبادل الخبرات والاستفادة من تجاربهم ونصائحهم".
يذكر أن مدير الاكاديمية ابراهيم عماد، هو صاحب اول اكادمية عراقية دولية تختض بلجوجيتسو البرازيلية والفنون القتالية المختلطة، وكذلك اول لاعب يشارك من بغداد في بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو وحصد المركز الثالث.
بالاضاقة الى ذلك، فإن عماد حصد المركز الثاني في بطولة الجوجيتسو في العراق اول بطولة عام 2016، بقيادة محدث الجوجيتسو المرحوم محمد خضير عطية، بالاضافة الى حصده اول حزام اسود في العراق من البرازيل والمركز الثالث في بطولة يوم الشباب العالمي.
ويعد عماد هو المصنف الاول على العراق من ضمن اتحاد الامارات العالمي ومصنف رقم 595 على العالم و 120على اسيا.
عماد يخوض جميع البطولات العالمية على حسابه الشخصي دون اي دعم من الجهات المعنية او اتحاد الجيوجيتسو.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الاولى.. العراق يستضيف حدثاُ رياضياً عالمياً للعبة الجيوجيتسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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