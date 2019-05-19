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للمرة الاولى.. العراق يستضيف حدثاُ رياضياً عالمياً للعبة الجيوجيتسو

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2019-05-19 | 19:37

للمرة الاولى.. العراق يستضيف حدثاُ رياضياً عالمياً للعبة الجيوجيتسو

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اعلن لاعب الجيوجيتسو العراقي الدولي، ومدير اكاديمية الصقر، ابراهيم عماد، عن احتضان العاصمة بغداد لحدث عالمي خلال شهر حزيران المقبل.
وقال ابراهيم في حديث للسومرية نيوز، إن "اكاديمية الصقر للعبة الجيوجيتسو في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد، ستشهد حدثاً رياضاً عالمياً للمرة الاولى في العاصمة بغداد في الثاني والعشرين من حزيران المقبل".

واوضح ان "الاكاديمية ستشهد اقامة ورشة عمل (سمنار) يحضرها عدد من النجوم العالميين للعبة من اجل تبادل الخبرات والاستفادة من تجاربهم ونصائحهم".

يذكر أن مدير الاكاديمية ابراهيم عماد، هو صاحب اول اكادمية عراقية دولية تختض بلجوجيتسو البرازيلية والفنون القتالية المختلطة، وكذلك اول لاعب يشارك من بغداد في بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو وحصد المركز الثالث.

بالاضاقة الى ذلك، فإن عماد حصد المركز الثاني في بطولة الجوجيتسو في العراق اول بطولة عام 2016، بقيادة محدث الجوجيتسو المرحوم محمد خضير عطية، بالاضافة الى حصده اول حزام اسود في العراق من البرازيل والمركز الثالث في بطولة يوم الشباب العالمي.


ويعد عماد هو المصنف الاول على العراق من ضمن اتحاد الامارات العالمي ومصنف رقم 595 على العالم و 120على اسيا.

عماد يخوض جميع البطولات العالمية على حسابه الشخصي دون اي دعم من الجهات المعنية او اتحاد الجيوجيتسو.


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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