الان تتابع البيت الأبيض: عقد ورشة دولية في البحرين لدعم الفلسطينيين ضمن خطة السلام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 15 دقيقة - 9:19 م, 19 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلن البيت الأبيض، اليوم، عقد ورشة اقتصادية دولية في البحرين في يونيو لدعم الفلسطينيين ضمن خطة السلام.

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