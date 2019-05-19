الان تتابع ديلي ميل البريطانية: السعودية تقود المنطقة للخروج من أزمة التوترات الإيرانية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية دور المملكة العربية السعودية في قيادة المنطقة للخروج من أزمة التواترات الإيرانية المتصاعدة مؤخرا في المنطقة.
وذكر تقرير للصحيفة البريطانية أن المملكة العربية السعودية قامت بدورها الريادي في المنطقة بعد دعوة لعقد اجتماعات عاجلة بين مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية لمناقشة التوتر المتصاعد في المنطقة.
وسلط التقرير الضوء على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، زعماء الخليج والدول العربية لحضور قمة طارئة في مكة يوم 30 مايو لمناقشة “الاعتداءات الأخيرة وعواقبها” في المنطقة.
وتصاعد التوتر في منطقة الخليج، حيث نشرت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة طائرات وقاذفات هناك بسبب تهديدات من إيران.
وتناول التقرير البريطاني تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير يأن بلاده لا تريد خوض حرب مع إيران، لكنها مستعدة للدفاع عن مصالحها.
وقال إن الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية “لا تريد حرباً ولا تبحث عنها وستبذل قصارى جهدها لمنعها”.
وتناول التقرير ترحيب الدول الخليجية والعربية بدعوة المملكة العربية السعودية لقمة مكة الطارئة.
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