محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني برمضان

استقبل نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساء اليوم الأحد في دبي، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تبادلا التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل.

وأدى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيوخ وعدد من الحضور صلاة المغرب جماعةً، مبتهلين إلى الله تبارك وتعالى أن يديم الصحة والسعادة على رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأن يحفظ شعب ودولة الإمارات من كل سوء ومكروه، ويُديم على مجتمع الإمارات نعمة الأمن، والأمان، والتسامح.