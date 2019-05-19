استقبل نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساء اليوم الأحد في دبي، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تبادلا التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل.
وأدى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيوخ وعدد من الحضور صلاة المغرب جماعةً، مبتهلين إلى الله تبارك وتعالى أن يديم الصحة والسعادة على رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأن يحفظ شعب ودولة الإمارات من كل سوء ومكروه، ويُديم على مجتمع الإمارات نعمة الأمن، والأمان، والتسامح.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني برمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.