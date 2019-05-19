نواب ليبيون ينسحبون من "الصخيرات" ويتهمون "الرئاسي" بالتآمر مع إرهابيين

أعلن أكثر من ٤٠ نائبا ليبيا رفضهم للاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام ٢٠١٥، مطالبين مجلس النواب بالانسحاب من الاتفاق.

وقال النواب في بيان حمل توقيع ٤٤ نائبا: "إزاء ما نشاهده من تآمر المجلس الرئاسي مع قوى إرهابية، نعلن موقفنا الرافض لاتفاق الصخيرات، وكل ما نجم عنه من أجسام وهياكل".

ودعا البيان مجلس النواب الليبي بـ"اتخاذ موقف رسمي بإعلان الانسحاب من هذا الاتفاق، والمضي قدما خلف قواتنا المسلحة لحسم معركتنا ضد قوى الإرهاب، من أجل تمهيد الظروف لوضع أسس الدولة المدنية التي نطمح إليها".

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وذكر أن المجلس الرئاسي، الذي نجم عن اتفاق الصخيرات، فشل في تطبيق ما نص عليه الاتفاق من تدابير أمنية، ما أدى لقبول المجلس ورئيسه فايز السراج الخضوع لسلطة المليشيات التي كانت تهيمن على مقاليد الأمور خاصة في طرابلس.

ولفت إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وضع يده على مقدرات الموارد المالية للدولة، وأنه" أخذ يهدرها لدعم الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة القانون".

ويخوض الجيش الوطني الليبي معركة عسكرية، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات التابعة للإخوان وتنظيم القاعدة.