المملكة تودع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني

أعلنت وزارة المالية السعودية، الأحد، إيداع مبلغ 937.5 مليون ريال سعودي (250 مليون دولار) لحساب البنك المركزي السوداني، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في أبريل/نيسان عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للأشقاء في السودان، بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، والتي تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

وذكر محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي، أن هذه الوديعة تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق، مضيفاً أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي، لا سيما سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للسودانيين.