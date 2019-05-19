اجتماع "خليجي _ أمريكي" لبحث قضية الأمن البحري

اجتمع الأميرال جيم مالوي، قائد الأسطول الأمريكي الخامس، اليوم الأحد، مع قادة عسكريين من دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية، المنامة.

وذكر دبلوماسيون أمريكيون أن الاجتماع الذي عقد في مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية بالمنامة، بحث قضية الأمن البحري في المنطقة.

وأكد المسؤولون أن "الاجتماع أظهر عزيمة على التعاون والالتزام لضمان الأمن البحري، والاستقرار، والتدفق الحر للتجارة في جميع أنحاء المنطقة".

وتشهد منطقة الخليج العربي توترات متزايدة جراء التهديدات الإرهابية الإيرانية، وتعليق التزاماتها بالاتفاق النووي، وهددت الولايات المتحدة بردع إيران، ودفعت بحاملة طائرات للمنطقة.

وتعرضت أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات الأسبوع الماضي لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، وسط إدانات إقليمية ودولية واسعة.