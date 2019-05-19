مسؤول أفغاني: مقتل شرطيين في تفجير عبوة ناسفة جنوبي البلاد

أعلن مسؤول أفغاني لوكالة "أسوشييتد برس" عن "مقتل شرطيين في ​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ مزروعة على جانب طريق بولاية ​هلمند​ جنوبي البلاد"، موضحاً أن "عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق انفجرت أثناء مرور عناصر للشرطة، ما تسبب بمقتل اثنين منهما، وإصابة اثنين آخرين، في مقاطعة واشر، غربي هلمند".

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