وزارة النقل السورية نفت استثمار مطار دمشق الدولي من قبل روسيا

أفادت وزارة النقل السورية بانه "تتداول بعض من وسائل الإعلام أنباءاً عن استثمار ​مطار دمشق الدولي​ من قبل ​روسيا​ الاتحادية ولكن مطار دمشق الدولي هو أحد المنشآت الحيوية والمشاريع الضخمة التي تعمل الوزارة على تطويرها واستثمارها على نظام BOT , مع رؤية إنشاء صالة ركاب جديدة وضمن بروتوكول اجتماعات ​الدورة​ الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية المنعقدة بتاريخ 12-14كانون أول 2018 تمت مناقشة تأهيل مطاري دمشق وحلب بناءً على المباحثات الفنية المنعقدة في دمشق خلال الفترة من 19 -20 تشرين الثاني 2018 حيث عرض الجانب الروسي إعادة تأهيل المطارين وفق نظام BOT وحتى تاريخه، لا يوجد أي مفاوضات حول استثمار مطار دمشق الدولي أو غيره من المطارات السورية المدنية من قبل أي جهة كانت وما جرى كان في إطار المباحثات والعرض لا اكثر وعند حدوث أي مستجدات سيتم عرضها والإعلان عنها في حينه".

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