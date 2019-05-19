السعودية تحول وديعة بمبلغ 250 مليون دولار لحساب البنك المركزي السوداني

أفادت وكالة الأنباء ​السعودية​ "واس" بأنه بناء على ما أعلن سابقاً عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من السعودية، ودالامارات العربية المتحدة للسودان، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أميركي، منها 500 مليون دولار أميركي، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي ​السودان​ي لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، قامت وزارة المالية بإيداع مبلغ مائتان وخمسون مليون دولار أميركي، لحساب البنك المركزي السوداني.

وأكد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان أن "هذه الوديعة تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق"، لافتاً إلى أن "هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية السودانية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين".