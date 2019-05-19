النشرة: الدفاعات الجوية في مطار حميميم العسكري تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "الدفاعات الجوية في ​مطار حميميم​ العسكري ب​ريف اللاذقية​ تتصدى بالمضادات الارضية لهجوم بطائرات مسيرة وسط سماع أصوات ​انفجارات​ في محيط ​المطار​ العسكري".

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