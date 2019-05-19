وزير صناعة ايران: اهم عنصر لتجاوز الحظر يتمثل بالحفاظ على الانتاج الداخلي

أكد وزير الصناعة الايراني رضا رحماني أن "أهم عنصر لتجاوز الحظر يتمثل في الحفاظ على الانتاج الداخلي"، مشيراً إلى أن "الوزارة بصدد الاستفادة من القدرات الداخلية"، لافتاً إلى أن "النواب أكدوا على مواضيع من قبيل الاستفادة من طاقات ​الدبلوماسية الاقتصادية​ والسفارات والممثليات الخارجية ل​وزارة الصناعة​ والمناجم والتجارة، وامكانات المنافذ الحدودية".

ولفت إلى أنه "تقرر ان يتم التعاون بين النواب ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة في ​حالات​ من قبيل الانضمام الى بعض المعاهدات الدولية من قبيل معاهدات التعريفة التفضيلية واتحاد اوراسيا وإن الوزارة بصدد الاستفادة من الطاقات والقدرات الداخلية، من خلال اطلاق ​منظومة​ خاصة وإقامة المعارض المتخصصة في هذا المجال".

وأشار الى ان "اهم عنصر لتجاوز الحظر يتمثل في الحفاظ على الانتاج الداخلي"، موضحاً أنه "تم اتخاذ الاجراءات الاساسية بإيعاز من قائد الثورة، لتحقيق هذا المهم، وقد انطلقت نهضة في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة للاستفادة من الطاقات والقدرات الداخلية لتعزيز الانتاج".