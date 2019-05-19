رئیس لجنة الأمن القومي الإيراني: على واشنطن وطهران إدارة التوتر فيما بينهما

أكد رئیس لجنة الأمن القومي ال​إيران​ي، حشمة الله فلاحت بيشه أن "على إيران و​الولايات المتحدة​ إدارة التوتر فيما بينهما".

وأوضح بيشه أن "طاولة الخطوط الحمراء التي دعوت إليها ليست بمعنى التفاوض مع ​أميركا​ بل بمعنى إدارة التوتر بين البلدين"، مشيراً الى أن "إدارة التوتر ليست بمعنى التفاوض"، لافتاً الى انه "لحسن الحظ، فإن الظروف الحالية شهدت انخفاضا للتوتر، لذا على البلدين إدارة هذه الظروف ​الجديدة​".

ورأى أن "هناك لاعبين كثر، هدفهم تأجيج التوتر بين ​طهران​ و​واشنطن​ ويلعبون هذا الدور منذ عدة سنوات"، مشيراً الى ان "الولايات المتحدة وإيران خاضتا عمليات مشتركة ضد الجماعات المتطرفة في المنطقة عامي 2001 و2003"، لافتاً الى أن "تلك الجماعات المتطرفة تسعى اليوم إلى إشعال فتيل الحرب بين البلدين".

وأكد أن "الحرب ليست استراتيجية إيران ولا استراتيجية الولايات المتحدة، لكنها استراتيجية دول ثالثة"، مشددا على "أهمية إدارة التوتر بين واشنطن وطهران كي لا تدخلا في حرب".