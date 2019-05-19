اعتبر السفير الإيراني لدى فنزويلا مصطفى أعلائي أن "التفاوض مع أميركا في ظل الظروف الراهنة بمثابة خدعة، لافتاً الى أنها تسعى لفرض إملاءاتها، مشيراً إلى أن "مناهضة أميركا للجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب معارضة إيران لسياساتها العدوانية والجيوبوليتيكية في المنطقة".
ولفت إلى أنه "منذ انتصار الثورة الإسلامية أظهرت أميركا مناوئتها لطهران من خلال انتهاجها سياسات مزعزعة لأمن المنطقة بما فيها التحريض على نشوب حرب وفرض حظر اقتصادي وتشكيل مجموعات إرهابية معادية"، معتبراَ ان "أميركا لا تريد الحرب مع إيران إذ إن طهران تتمتع بقدرات فائقة في الرد على أي اعتداءات"، مؤكدا أن طهران لا تريد الحرب ايضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر سفیر إيران لدى فنزويلا: أميركا ترید خداع ايران عبر التفاوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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