سفیر إيران لدى فنزويلا: أميركا ترید خداع ايران عبر التفاوض

اعتبر السفير ال​إيران​ي لدى ​فنزويلا​ مصطفى أعلائي أن "التفاوض مع ​أميركا​ في ظل الظروف الراهنة بمثابة خدعة، لافتاً الى أنها تسعى لفرض إملاءاتها، مشيراً إلى أن "مناهضة أميركا للجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب معارضة إيران لسياساتها العدوانية والجيوبوليتيكية في المنطقة".

ولفت إلى أنه "منذ انتصار ​الثورة الإسلامية​ أظهرت أميركا مناوئتها ل​طهران​ من خلال انتهاجها سياسات مزعزعة لأمن المنطقة بما فيها التحريض على نشوب حرب وفرض حظر اقتصادي وتشكيل مجموعات إرهابية معادية"، معتبراَ ان "أميركا لا تريد الحرب مع إيران إذ إن طهران تتمتع بقدرات فائقة في الرد على أي اعتداءات"، مؤكدا أن طهران لا تريد الحرب ايضاً.