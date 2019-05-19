رويترز: سماع دوي انفجار في وسط العاصمة العراقية بغداد

أفادت وكالة "​رويترز​" للأنباء بـ"سماع دوي انفجار في بالقرب من المنطقة الخضراء التي تضم مبان حكومية وسفارات، وسط العاصمة العراقية ​بغداد​". وأشارت معلومات صحفية الى أنه "هناك أنباء عن سقوط صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء"، لافتةً الى أنه "يسمع صافرات انذار في محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء".

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