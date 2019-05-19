اجتماع طارئ للاتحاد العمالي العام برئاسة نائب الرئيس غدا

ذكرت معلومات صحافية أن هيئة مكتب المجلس التنفيذي في ​الاتحاد العمالي العام​ ستعقد اجتماعا طارئا ظهر غد الاثنين، برئاسة نائب الرئيس ​حسن فقيه​، وعلى جدول أعمالها "المستجدات الطارئة".

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