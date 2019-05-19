أنباء عن سقوط قذيفة قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد

أفادت معلومات ​صحفية​ بـ"سقوط ​قذيفة​ قرب ​السفارة الأميركية​ في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية ​بغداد​".

وكانت أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بـ"سماع دوي انفجار في بالقرب من المنطقة الخضراء التي تضم مبان حكومية وسفارات، وسط العاصمة العراقية بغداد".

وأشارت معلومات صحفية الى أنه "هناك أنباء عن سقوط صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء"، لافتةً الى أنه "يسمع صافرات انذار في محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء".