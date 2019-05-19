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أنباء عن سقوط قذيفة قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد

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أفادت معلومات ​صحفية​ بـ"سقوط ​قذيفة​ قرب ​السفارة الأميركية​ في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية ​بغداد​".

وكانت أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بـ"سماع دوي انفجار في بالقرب من المنطقة الخضراء التي تضم مبان حكومية وسفارات، وسط العاصمة العراقية بغداد".

وأشارت معلومات صحفية الى أنه "هناك أنباء عن سقوط صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء"، لافتةً الى أنه "يسمع صافرات انذار في محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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