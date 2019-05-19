أبو سليمان يستبعد إقرار الموازنة في مجلس النواب قبل 31 أيار

تحدث الخبير المالي وليد أبو سليمان، في حديث تلفزيوني، إلى الإعلان عن أن الحكومة تعتزم إصدار سندات خزينة بحدود 11 تريليون ليرة، وبفائدة 1%، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية لديها إستحقاقات بقيمة 16 مليار دولار في العام 2019، معتبراً أن الدولة تستطيع رد هذا الدين عبر الواردات أو عن طريق إصدار سندات خزينة.
وأوضح أبو سليمان أن من 70 إلى 80% من هذه الإستحقاقات بالليرة اللبنانية، مستبعداً إقرار الموازنة العامة في مجلس النواب قبل 31 أيار الحالي، مشيراً إلى أن "وضعنا بعد هذا التاريخ أقل ما يقال فيه غير قانوني".
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