وزير الثقافة: حريصون على حماية حقوق ومكتسبات ذوي الدخل المحدود

أشار وزير الثقافة محمد داود، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أننا "قاب قوسين أو أدنى من الإنتهاء من إقرار ​الموازنة​ العامة في مجلس الوزراء وإحالتها إلى المجلس النيابي"، مؤكداً بإسم "​حركة أمل​" الحرص على "حماية حقوق ومكتسبات ذوي الدخل المحدود من موظفي ​القطاع العام​ والمتقاعدين والطبقات الفقيرة والمتوسطة"، لافتاً إلى أننا "سنكون رأس الحربة في ​محاربة الفساد​".

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