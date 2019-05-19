أبو فاعور: الموازنة أصبحت في نهايتها ولا مبرر لهدر الوقت

اشار وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، في حديث تلفزيوني، إلى أن ​الموازنة​ العامة أصبحت في نهايتها، معتبراً أن لا مبرر لهدر الوقت وجلسة أو جلستان كفيلتان بانهاء النقاش في مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن أرقام وزير المال ​علي حسن خليل​ مطمئنة.

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