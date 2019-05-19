أمين عام الاتحاد العمالي العام: موقع نائب الرئيس يقوم بمقام الرئيس في حال شعور الرئاسة

أوضح أمين عام ​الاتحاد العمالي العام​ ​سعد الدين صقر​ أن "النظام ينص على أنه في حال شغور موقع الرئاسة في الاتحاد فإن موقع نائب الرئيس يقوم مقام الرئيس وفي ظل السناريوهات المطروحة ومن بينها انتخاب رئيس من بين أعضاء هيئة المكتب الـ 11 يميل الامين العام إلى الالتزام بالنص طالما ان الاتحاد أساسا على أبواب ​انتخابات​ لتغيير سنة من أعصاء الهيئة تجري كل سنتين".

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