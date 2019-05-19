وكيل الدفاع عن بشارة الأسمر يصف توقيفه بـ"الإعتقال التعسفي"

وصف وكيل الدفاع عن رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ المحامي بلال الحسيني، في حديث تلفزيوني، توقيف رئيس الإتحاد بـ"الإعتقال التعسفي"، معتبراً أن هذا الأمر ثبت اليوم بأقوال وأفعال بعض الشخصيات السياسي التي تريد إستهداف الإتحاد.

تجدر الإشارة إلى أن النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان كان قد أنهى تحقيقاته الأولية التي أجراها مع رئيس الاتحاد العمالي العام وخمسة من أعضاء الاتحاد، على خلفية تفوه الأسمر بعبارات وألفاظ نابية ومسيئة للبطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​، قبيل مؤتمر صحافي عقده في مقر الإتحاد العمالي يوم الجمعة الفائت.

وقرر القاضي قبلان إبقاء الأسمر محتجزاً على ذمة التحقيق وترك الخمسة الآخرين بسندات إقامة، على أن يحيل الأسمر مع الملف غداً الإثنين على النيابة العامة الإستئنافية، للإدعاء عليه وعلى كل من يظهره التحقيق بالمشاركة والتدخل في الأفعال المذكورة، وإحالتهم على قاضي التحقيق لاستجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة.