أعلن موظفو ​تعاونية موظفي الدولة​، في بيان، "الإضراب التام يوم غد الاثنين، والمشاركة في الاعتصام الذي دعت إليه ​رابطة موظفي الإدارة العامة​ عند الساعة الثانية والنصف في ​ساحة رياض الصلح​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موظفو تعاونية موظفي الدولة: إضراب تام غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.